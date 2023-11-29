Украина продолжает бить рекорды по госдолгу

Госдолг Украины в декабре превысит 5 триллионов гривен (или 138 млрд долларов) – об этом заявил глава финансового комитета Рады Данил Германцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам октября госдолг Украины вырос до рекордных 136,35 млрд долларов, что равно 93,54% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга, в который вошли как суммы внешних, так и внутренних заимствований Украины. В декабре этот показатель достигнет 95%.

По словам Германцева, за 2 года государственный долг увеличился в гривне на 81,6% (+2,3 триллиона грн), в валюте – на 46,1% (+43 миллиарда долларов).

Основной прирост обусловлен внешними заимствованиями.

В 2024 году госдолг Украины прогнозируют в размере 105% ВВП.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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