Бывший руководитель ГУП «Крымэнерго» объявлен в розыск

Бывший генеральный директор ГУП «Крымэнерго» объявлен в розыск по подозрению в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ГУП «Крымэнерго». В настоящее время следователем по расследованию особо важных дел он объявлен в розыск по подозрению в превышении должностных полномочий, совершенном из личной заинтересованности (п. «е» ч.3 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, мае текущего года действующий на тот момент гендиректор «Крымэнерго» распорядился внести в информационную систему предприятия изменения, усложняющие процесс подачи гражданами через официальный сайт учреждения заявок на различные услуги.

Таким образом, считает следствие, руководитель пытался снизить негативные показатели в части неисполнения обязательств по технологическому присоединению к электросетям потребителей, по новым поступающим заявкам и, соответственно, по сокращению сумм штрафов, накладываемых на предприятие от их несвоевременного рассмотрения.

В итоге по вопросу некорректной работы сервиса «Личный кабинет» в адрес «Крымэнерго» с мая по октябрь от граждан и организаций поступило более ста обращений.

Нарушения законодательства были выявлены комитетом по противодействию коррупции Республики Крым и органами прокуратуры.

«Напомним, что ранее управлением по расследованию особо важных дел было возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении бывшего директора по реализации услуг и передаче электрической энергии ГУП РК «Крымэнерго». Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстной и иной личной заинтересованности (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Всего же в рамках расследования данных уголовных дел следствием проведено 60 обысков в помещениях электросетей всех районов Республики и по местам жительства фигурантов, изъята документация по жалобам и обращениям граждан. Всем фактам будет дана принципиальная правовая оценка», – заявили в ведомстве.

Как уже сообщал «Новый День», главу «Крымэнерго» Андрея Цурканенко отправили в отставку в начале сентября: тогда глава РК Сергей Аксенов заявлял, что главный крымский энергетик написал заявление по собственному желанию. Через 2 дня в ГУП начались массовые увольнения руководителей разных уровней. С тех пор неоднократно заявлялось о всевозможных нарушениях в работе ГУП, но о Цурканенко не упоминалось.

И вот теперь выяснилось, что он исчез.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube