Число муниципалитетов Крыма, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, выросло в 1,5 раза

Число крымских муниципалитетов, в которых введен режим ЧС, выросло в 1,5 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28 ноября глава РК Сергей Аксенов сообщал, что чрезвычайная ситуация официально зафиксирована в 10 муниципалитетах. За сутки к ним добавились Ялта, Алушта, Симферополь, а также Советский и Красногвардейский районы.

Таким образом, в режиме ЧС функционируют уже 15 муниципалитетов.

Кроме того, в Судаке, Первомайском и Бахчисарайском районах действует режим

«Угроза ЧС».

«К сожалению, в связи с повторным ухудшением погоды количество человек, которые остаются без электроснабжения, увеличилось и на данный момент составляет более 43 тысяч человек, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Ремонтные работы ведутся, однако поручил в кратчайшие сроки изыскать дополнительные силы, задействовать все подрядные и муниципальные организации.

Рабочее движение по автодорогам Крыма открыто, транспортное сообщение обеспечивается в штатном режиме. Восстановлено междугородное и пригородное движение троллейбусов. Завершается работа комиссии по оценке урона, нанесенного непогодой дорожной инфраструктуре, а также портовым сооружениям в Ялте, Евпатории».

Свои данные привел и спикер Госсовета РК Владимир Константинов:

«Число социально значимых объектов без электроснабжения – 44. Отключено 5 котельных, обеспечивающих теплоснабжение в 3 многоквартирных домах и 35 объектах социальной сферы. Отсутствие теплоснабжения в социальных учреждениях не привело к приостановке их деятельности.

Нарушений газоснабжения в городах и районах республики нет.

Частично не подаётся водоснабжение в 116 населённых пунктов. Подвоз воды осуществляется 43 автотранспортными средствами.

При этом в республике подтоплено 159 частных домовладений, 2 многоквартирных дома, 100 приусадебных участков. Освобождено от воды 42 частных домовладения.

Эвакуировано 438 человек, в том числе 66 детей. У родственников размещены 380 человек, из них 60 детей. В пунктах временного размещения находятся 58 человек, из них 6 детей.

На всех ранее перекрытых дорогах движение восстановлено за исключением автодороги в районе села Морское. Планируется капитальный ремонт полотна. На перевалах задействованы 150 человек и 20 единиц техники, препятствий к проезду нет, ведутся работы по очистке дорог от снега.

В результате урагана упало более 2300 деревьев, силами коммунальных служб уже устранено 1176. Дополнительно из подведомственных предприятий Министерства ЖКХ Крыма привлечено 5 бригад и 21 единица техники.

Установлено повреждение и затекание кровель на 741 объекте, в том числе МКД – 388, социальные объекты – 217, частные дома – 136. По информации Министерства образования, науки и молодёжи Крыма, повреждены кровли в 79 образовательных учреждениях. Потребность на восстановительные работы составляет 171 млн 378 тыс рублей.

Важно, что работа по уточнению ущерба, понесенного республикой, уже ведется. По информации исполнительных органов, подтвердился ущерб на сумму 1 млрд 349 млн 27 тысяч 855 рублей, по информации муниципальных образований – 802 млн 630 тысяч 436 рублей».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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