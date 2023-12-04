В Крыму полностью восстановили электроснабжение после шторма

В Крыму полностью восстановлено электроснабжение после мощнейшего шторма, который обрушился на полуостров неделю назад. Об этом сообщил министр ЧС региона Сергей Садаклиев.

«По состоянию на 08:00, по данным ГУП «Крымэнерго», электроснабжение восстановлено в полном объеме. Отключенных котельных нет. Водоснабжение подается в штатном режиме», – написал чиновник в своем телеграм-канале.

Министр уточнил, что освобождено от воды 103 частных домовладения, два многоквартирных дома, 56 дачных домов, 145 приусадебных участков. Затопленными остаются 56 частных домовладений, четыре дачных дома и 56 приусадебных участков.

Садаклиев добавил, что движение на участке автодороги Морское – Судак остается затрудненным. По его данным, перекрыто 300 метров дороги, дорожные службы отсыпали временную трассу.

Коммунальщики убрали 3116 упавших деревьев, предстоит убрать еще 303. Из 1082 поврежденных кровель восстановлено 543, «в работе находятся 539», – отметил министр.

Всего в ликвидации последствий удара стихии задействованы около 3 тыс. человек и 350 единиц техники.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube