«Крымэнерго» получило прокурорское представление из-за длительного восстановления электросети после урагана

Прокуратура внесла представления в адрес «Крымэнерго» в связи с ненадлежащей работой по ликвидации последствий урагана. Также представление вынесено в адрес властей Черноморского района. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

«В связи с длительным проведением работ по восстановлению электроснабжения в нескольких селах Симферопольского и Сакского районов, а также непринятию надлежащих мер по оперативному восстановлению подачи коммунальной услуги прокуратура Симферопольского района, а также Сакская межрайонная прокуратура внесли в адрес государственного унитарного предприятия «Крымэнерго» представления», – отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, прокуратура установила, что в Черноморском районе для жителей, оставшихся без электроснабжения, не были организованы пункты временного размещения.

«По фактам выявленных нарушений прокурор в адрес администрации Черноморского района внес представление, которое находится на рассмотрении», – говорится в сообщении.

Во вторник, 5 декабря, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о снятии с должности начальника Черноморского РЭС (районных электрических сетей Черноморского района – прим. ред.) из-за длительного проведения работ по восстановлению электроснабжения, нарушенного в результате непогоды. Также, по его словам, рассматривается вопрос увольнения руководителя Сакского РЭС.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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