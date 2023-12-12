Число крымчан, заявивших об ущербе от ураганом, выросло в полтора раза

Число крымчан, заявивших об ущербе, нанесенном ураганом, за несколько дней выросло в полтора раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 7 декабря глава РК Сергей Аксенов сообщил, что заявления на компенсацию убытков подали 265 тысяч жителей Крыма, а общая сумма поступивших заявок уже достигла 2 млрд рублей.

Сегодня глава республики скорректировал данные:

«На сегодняшний день от граждан, чье имущество пострадало в результате стихии, поступило 386 тысяч заявлений на предоставление компенсационных выплат. При этом 120 тысяч из них уже отработаны. Комиссии продолжают работу по определению ущерба, процесс планируется завершить до 20 декабря», – завил Аксенов.

Он добавил: по последним подсчетам непогода повредила более 1 тысячи 200 кровель, большая часть которых уже отремонтирована где-то хозспособом, где-то за счет бюджетных средств. Примерно 400 кровель еще ремонтируются.

Практически закончен отвод воды из села Прибрежного Сакского района, где было зафиксировано наиболее сильное подтопление.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube