Глава Крыма дал компаньону Кабанова еще треть миллиарда бюджетных рублей

Власти Крыма вновь вспомнили о Старом городе в Симферополе и в очередной раз пообещали ему канализацию. Денег, правда, будет меньше, зато уже есть подрядчик – реальный и с условным сроком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние десять лет в Крыму и Симферополе сменилось с десяток главных архитекторов. Все они обещали что-то сделать с районом в центре крымской столицы, известном как Старый город. Эта территория от современной улицы Ленина до Козлова, от Караимской до Студенческой, по сути, лишена цивилизации.

Его хаотичная застройка складывалась более двухсот лет. Сейчас откровенные развалюхи с общими сортирами во дворах и частично благоустроенные за cчет хозяев одно- и двухэтажные дома занимают около 70 га городской площади. Расселить их, как положено, с предоставлением благоустроенного жилья, невозможно – сколько народа там формально зарегистрировано, сколько реально живет – никто точно не скажет. Криминал давно и глубоко укоренился в кривых переулках.

Но архитектурное начальство Симферополя и Крыма регулярно обещает Старый город расчистить, перестроить, превратить в колоритный полиэтниеский музей с ароматными чебуречными и мастерскими искусных ювелиров. Особенно мечтательны и красноречивы специалисты, приехавшие в Крым с материковой части России.

В апреле прошлого года главный архитектор Крыма Ирина Соловьева (прибыла из подмосковной Балашихи) рассказала об очередных планах: «Есть некая концепция эту всю часть, Старый город, определить под комплексное развитие территории… Поэтапно, волнообразно этот Старый город превращать в современный город…

Сначала надо внести все в генпланы, правила землепользования, потом уже через муниципалитет будут вложены бюджетные деньги на разработку этих проектов, а потом будут разыгрываться на аукционах, кто будет это исполнять».

Возможно, главные слова в этой концепции – «деньги» и «кто будет исполнять».

Потому что реальная жизнь оказалась грубее, прозаичнее и предсказуемее.

Глава Крыма Сергей Аксенов еще в июне 2018 года сообщил: «Вопрос прокладки канализационных сетей в Старом городе крымской столицы, который обсуждается уже не первый год, сдвинулся с мертвой точки. Министерство ЖКХ Республики Крым проработало соответствующий план мероприятий, которые дадут возможность жителям подключиться к канализации. Предварительно общая стоимость проекта составляет 992 млн рублей».

Прошло всего пять с половиной лет, и 6 декабря тот же Аксенов издал конкретное распоряжение № 1466-рг. В нем говорится:

«Определить Общество с ограниченной ответственностью «Мастер-Юг» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство системы водоотведения улиц Полигонная, Жидкова, Братская, Ангарская, Перевальная, Артиллерийская, Петровская, 8 Марта, Красноармейская, Чехова, Крымская, Пограничников, Курчатова, Володарского, Инги и переулков Крылова, Полигонный, Нагорный Чехова, Каменный, Скалистый, Обозный, Скифский, Братский в г. Симферополь» с ценой Контракта 374 103 687 (триста семьдесят четыре миллиона сто три тысячи шестьсот восемьдесят семь) рублей 60 копеек».

Предельный срок, на который заключается контракт, – 1 декабря

2026 года.

То есть сумма сократилась в 3 раза, но все же предполагается, что еще через три года в Старом городе проведут новую канализацию (ливневка там кое-где была).

Осталось добавить, что «Мастер-Юг» – это та самая компания, к которой Сергей Аксенов давно и настойчиво питает доверие. Месяц назад глава Крыма – тоже без конкурса, своим распоряжением – выделил этой маленькой фирмочке более 1 млрд бюджетных рублей на реставрацию магистральных водоводов Керчи.

Ровно через месяц Совмин РК своим особым распоряжением № 2236-р вернулся к этому контракту и увеличил выплату аванса компании-подрядчику до 60%.

Возможно, в конце года правительству просто нужно потратить деньги, выделенные Москвой на реализацию ФЦП. Но особый контекст всей этой истории придает тот факт, что еще раньше ее глава Роман Журавлев был признан судом виновным (по одному делу о строительстве водовода с бывшим вице-премьером Крыма Евгением Кабановым) в мошенничестве и хищении бюджетных средств в особо крупном размере и приговорен к условному сроку.

Симферополь, Ольга Картошина

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube