После суда: Аксенов дал компаньону Кабанова бюджетный миллиард – и опять на воду

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение о выделении более 1 млрд рублей на реставрацию магистральных водоводов Керчи. На исполнение контракта отведено 2 года. Авансовый платеж составляет 0,5% от общей суммы или свыше 5 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аварии на водосетях в разных районах Керчи давно стали обычным делом. Мало того, что сам водовод старый, его регулярно разрушают специалисты-подрядчики. Проверки по фактам аварий проводила даже прокуратура.

Поэтому Реконструкция керченского водовода давно вошла в Федеральную целевую программу (ФЦП) Крыма и Севастополя.

В 2017 году в конкурсе на реконструкцию разводящих сетей в Керчи победило Краснодарское СК «Мегават» с предложением 639 млн рублей. По забытым теперь причинам исполнение контракта было прекращено.

В 2019 году провели очередной конкурс. Были перечислены участки, где пройдет реконструкция: улицы Ворошилова, Блюхера, Котовского, Правды, Олега Кошевого, Орджоникидзе, шоссе Героев Сталинграда, переулок Поветкина. Поэтому сумма была меньше В конкурсе победило петербургское СМР ООО «ТоннельГеоСтрой», предложив сделать работу за 305 млн рублей. Период исполнения работ – c 02.12.2019 по 30.12.2023.

В 2022 году информационный портал строительной отрасли Крыма уверял: работа идет четко по плану, строительная готовность объекта – 32%. Однако в июне этого года Керченский городской портал сообщил: «Реконструкция разводящих сетей в Керчи продлится еще полтора года». Упоминались те же Ворошилов и Котовский.

6 октября замминистра строительства и архитектуры Республики Крым Виктория Колодчук издала приказ, которым утвердила документацию по планировке территории с целью размещения объекта «Реконструкция разводящих сетей в Керчи». Возможно, водопровод обновят еще на каких-то улицах.

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Тем временем руки власти, которую Центр хронически критикует за отставание в реализации ФЦП, дошли и до реконструкции магистральных керченских водоводов. Закупку от имени госзаказчика – Инвестиционно-строительного управления Республики Крым поручили провести крымскому ООО Институт «Шельф».

Сначала «Шельф» определил проектировщиков работ. Три одинаковых договора на проектно-изыскательские работы по 39 млн рублей каждый были заключены с ООО «Спецгеологазведка».

9 сентября нынешнего года уполномоченные институтом лица подписали протокол, где утвердили закупку у единственного исполнителя на выполнение работ ценой более 980 млн рублей. Реконструкцию проведет петербургское ООО «Дженерал Маунтинг Групп Компани». У двоих его равноправных владельцев, несмотря на заковыристое название, вполне простые имена: Никита Матвеев и Анатолий Нестерко.

Основной вид деятельности крупномасштабных водопроводчиков определен как производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Уставный капитал – 10 тыс рублей, штат – четверо сотрудников. Госзаказов до сих пор в ее биографии не было.

8 ноября 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов издал очередное распоряжение «Об определении единственного подрядчика» – № 1351-рг. Им ООО «Мастер-Юг» определено единственным подрядчиком по госконтракту, на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция магистральных водоводов Керчи» с ценой 1 млрд 30 млн 569 тыс 945 рублей 41 копейка. Предельный срок, на который заключен контракт, – 1 декабря 2025 года.

Это строительная компания с уставным капиталом 10 тыс руб и 70 сотрудниками. Прибыль за 2022 год упала вдвое, но все же составила 145 млн рублей.

Судя по бухотчетности, компания-подрядчик имеет какое-то имущество (возможно, строительные машины) стоимостью 84 млн рублей. Юридический адрес «Мастер-Юг» – по месту нахождения офиса – комната в офисном центре. Рядом в том же здании расположены алкотека, алколекарь, студия массажа, кабинет лазерной эпиляции и другие не менее полезные учреждения.

Единственный учредитель «Мастер-Юг» – Роман Журавлев, он приехал в Крым из Краснодарского края, ранее нигде не работал и именно здесь в 2020 году начал свою трудовую деятельность.

Но мало того, что интернет-молва связывает его с Сергеем Небесным, а тот числится в многочисленных фирмах, связанных с известной семьей Кабановых. Есть факты поинтереснее.

Человека по имени Роман Журавлев судили по одному делу с самим бывшим вице-премьером Крыма Евгений Кабановым. Их обвинили в мошенничестве и хищении бюджетных средств в особо крупном размере, речь шла о необоснованном завышении стоимости строительства в рамках ФЦП водовода от Ивановского водозабора до Межгорного гидроузла, предназначенного для обеспечения водой Симферополя. Контракт с фирмой стоимостью 164 млн рублей был заключен 27 июля 2020 года

Следствие оценило ущерб бюджету в 57,5 млн рублей. В июне этого года суд приговорил Кабанова к четырем годам лет лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тыс рублей, гендиректора компании-подрядчика Романа Журавлева – к трем годам условно и штрафу в размере 150 тыс рублей.

И вот теперь Сергей Аксенов доверяет человеку по имени Роман Журавлев и его небольшой компании очередной жаждущий воды город и бюджетный миллиард.

Симферополь, Ольга Картошина

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