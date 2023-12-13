В Крыму возлагают большие надежды на аэропорт Краснодара

Информация о возможности возобновления работы аэропорта Краснодара вселила оптимизм во крымские власти и представителей турсферы.

Как уже сообщал «Новый День», авиакомпания «Азимут» планирует 15 декабря провести тестовый полет из Внуково в аэропорт «Пашковский». После него может быть принято решение об открытии воздушной гавани для гражданской авиации.

«Возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Крымчанам и гостям нашего региона будет проще добираться до полуострова».

Действительно, сейчас жителям многих регионов России приходится добираться до Крыма не менее суток: например, маршрут по схеме самолет (Адлер) – поезд занимает более 25 часов. Плюс проблемы с билетами, так как Адлер востребован и без участия в «крымском пути» – это воздушная гавань Сочи, а также один из транспортных узлов по пути в Абхазию.

Если откроют аэропорт Краснодара, то время в пути по той же схеме (самолет плюс поезд) сократится минимум на четверть.

Правда, в самом аэропорту «Пашковский» заявляют, что у них нет информации о возобновлении полетов. Так что радость крымчан и туристов может оказаться преждевременной.

А вот с аэропортом Симферополя пока все ясно: его открывать пока не планируют «из соображений безопасности».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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