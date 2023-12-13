Аэропорт Краснодара может принять новые самолеты до конца года

Аэропорт Краснодара может возобновить работу после 15 декабря, заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Главное условие – удачный тестовый полет из Москвы.

Авиакомпания «Азимут» планирует 15 декабря отправить самолет в тестовый полет из Внуково в аэропорт «Пашковский» в Краснодаре, узнал телеграм-канал Shot. В случае удачного перелета воздушную гавань могут вновь открыть для гражданской авиации.

«Действительно, решение об открытии может быть принято после проведения тестового полёта 15 декабря», – подтвердил губернатор Кондратьев.

Собеседник Shot сообщил, что безопасность полетов в Краснодар уже подтверждена. Осталось уточнить «несколько моментов» и провести тестовый перелет.

Другие аэропорты в южных регионах РФ пока не готовы возобновить работу, рассказали в Анапе, Геленджике и Ростове-на-Дону.

«На данный момент нет информации об открытии воздушного пространства и начала работы аэропорта Геленджик», – заявили в пресс-службе аэропорта.

«Информации о возобновлении полетов в «Платове» в аэропорту нет», – сказал представитель воздушной гавани в Ростове-на-Дону.

Возобновление работы международного аэропорта Анапы пока тоже не планируется, сообщил источник РИА Новости.

В целях безопасности Росавиация с 24 февраля 2022 года ввела режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов в южных и центральных районах РФ. Ограничения на полеты регулярно продлевались для воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Краснодар, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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