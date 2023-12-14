Мошенники пытаются выманить у крымчан деньги под видом возмещения ущерба от урагана

В Крыму активизировались телефонные мошенники: они пытаются получить доступ к деньгам крымчан под видом возмещения ущерба от урагана.
Так, глава Саки Александр Овдиенко сообщил, что зафиксированы случаи рассылки вирусных СМС, которые призывают всех жителей срочно подать заявление на компенсационную выплату и проинформировать об этом адресата обратной связью.
«Информирую – это ложное сообщение! Действия по нему небезопасны для вас, – заявил Овдиенко. – Компьютерные мошенники пытаются вас обмануть, получить доступ к вашему телефону и персональным данным.
Прошу жителей доверять исключительно официальным источникам информации: мне, Главе Республики, сайтам Министерства труда и Администрации города.
При получении любой информации от неопределённого источника рекомендую перепроверить её через любой официальный орган».
Как уже сообщал «Новый День», число крымчан, заявивших, что их имущество пострадало в результате стихии, приближается к 400 тысячам.
Саки, Лиана Макоба
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