В Крыму посчитали гидротехнические сооружения, поврежденные ураганом

В Крыму продолжают увеличивать ущерб, нанесенный ноябрьским ураганом. В уже имеющийся перечень повреждений добавили гидротехнические сооружения.

«Осмотрел повреждения берегоукрепительных сооружений на предмет определения необходимого объема работ: в результате неблагоприятных климатических явлений было повреждено более 90 гидротехнических сооружений, – сообщил сегодня премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк. – Пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских селах.

Восстановительные работы планируется завершить к следующему сезону».

Как уже сообщал «Новый День», 7 декабря глава РК Сергей Аксенов сообщил, что заявления на компенсацию убытков подали 265 тысяч жителей Крыма, а общая сумма поступивших заявок уже достигла 2 млрд рублей.

Через 5 дней Сегодня глава республики скорректировал данные:

«На сегодняшний день от граждан, чье имущество пострадало в результате стихии, поступило 386 тысяч заявлений на предоставление компенсационных выплат».

Завершить подсчет ущерба обещали 20 декабря.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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