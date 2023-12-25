В крымском лагере, где отравили дети, нашли нарушения

В детском лагере в Евпатории, где одновременно заболели несколько детей, нашли серьезные нарушения.

Как уже сообщал «Новый День», в начале прошлой недели в городе возникли проблемы с водоснабжением. В санаторий завезли воду для хозяйственных нужд: мытья посуды и других. Позже в медпункт начали обращаться дети 9-10 лет с жалобами, у троих была рвота. Позже 9 человек госпитализировали: 8 с признаками кишечной инфекции, у 1 предварительно диагностировали ОРВИ.

На сегодняшний день в стационаре остаются пятеро. Роспотребнадзор начал административное производство.

В свою очередь, председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту госпитализации детей и представить доклад о ходе и результатах его расследования, а также установить обстоятельства, способствовавшие произошедшему, и принять меры к их устранению.

Евпатория, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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