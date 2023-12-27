Гособвинение запросило 7 лет колонии для Росгвардии, обвиняемого в поставке некачественного оборудования для защиты Крымского моста

Гособвинение запросило 7 лет колонии для экс-главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, обвиняемого в поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от беспилотников, а также газопровода из Краснодара в Крым. Дело рассматривает Второй Западный окружной военный суд.

Как уже сообщал «Новый День», Росгвардия заключила контракт с ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» (РНИИРС) на поставку 2 радиолокационных комплексов «Орел-2020» для борьбы с беспилотниками, нацеливающимися на Крымский мост и газопровод. Сумма госконтракта составила 395 млн 486 тыс 196 рублей.

Вскоре выяснилось, что технические характеристики заказанной техники не позволяют решать поставленные задачи. Однако акты приемки были подписаны, оборудование принято на вооружение. Волкова обвиняют в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия(ч. 3 ст. 286 УК РФ), предусматривающей до 10 лет лишения свободы. Дело поступило во 2-ой Западный окружной военный суд в середине октября.

Сам полковник вину не признает, утверждая, что комплексы закупались для защиты не моста и газопровода, а подразделений морского управления Росгвардии в местах их дислокации. При этом закупка производилась у монополиста.

Тем не менее, гособвинитель считал, что Волков знал о неспособности оборудования подавлять радиосигналы, а, следовательно, защищать какие-либо объекты, но все-таки обеспечил приемку техники.

Помимо 7 лет заключения в колонии прокурор просит лишить Волкова звания и госнаград, а также запретить ему в течение трех лет после отбытия наказания занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

По данным ТАСС, 15 января 2024 года в суде должен выступить адвокат обвиняемого. Затем Сергей Волоков вступит с последним словом. После этого суд вынесет свой вердикт.

Москва, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»

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