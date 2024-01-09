В Крыму назначили нового министра промышленной политики

В Крыму назначили нового главу министерства промышленной политики.

Как уже сообщал «Новый День», прежний глава ведомства

Александр Трянов ушел в отставку еще в апреле 2022 года. Временно исполняющей обязанности министра назначили его первого заместителя Елену Элекчян.

Преемника искали почти 2 года. И вот теперь глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о назначении министром промышленной политики республики Анушавана Агаджаняна.

Новому министру 32 года. Он родился в Армении, но через несколько лет семья переехала в Крым. С 5 лет занимался кикбоксингом: 11 кратный чемпион Украины, в 12 лет стал обладатель кубка Европы среди юношей, в 13 лет – чемпионом мира, в 16 лет – серебряным призером чемпионата Европы среди взрослых по кикбоксингу (версия WPKA).

В 2012 году окончил Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого» по специальности «Правоведение». С 2012 года «занимал разные должности», в феврале 2019 года был назначен на должность первого заместителя министра экономического развития Республики Крым.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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