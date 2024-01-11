Рост цен на яйца спровоцировали монополии, а не повышенный спрос – об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Как уже сообщал «Новый День», по данным Крымстата, с декабря 2022 по декабрь 2023 года яйца в Крыму подорожали на 68%. По этому показателю РК стал в России лидером. В пятерку регионов с самым высоким ростом цен на яйца также вошли Пензенская, Псковская, Кемеровская области и Кабардино-Балкария.

В среднем по стране куриные яйца выросли в цене на 36,5%. Столь существенное увеличение объяснили ростом затрат производителей.

«Считается, что для определения стоимости необходимо посчитать издержки, которые несет производитель и прибавить торговую наценку, которая обычно составляет 10% – 15%. Это и должна быть конечная цена», – отмечает Михаил Беляев.

Однако в ситуации с яйцами наблюдается иная картина, говорит эксперт: классические рыночные отношения перешли в плоскость экономики производителей и продавцов.

«Это не свободные агенты рынка, которые действуют в условиях конкуренции, а монополисты, объединенные задачей получения большей прибыли. Данная модель действует не только в сфере производства яиц, но и в большинстве других секторах», – утверждает Беляев.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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