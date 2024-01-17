Казахстан рассмотрит вопрос увеличения экспорта куриных яиц в Россию

Министерство сельского хозяйства Казахстана рассмотрит возможность увеличения поставок куриных яиц в приграничные регионы России. Об сообщает РИА «Новости».
Российские власти обратились к Казахстану с просьбой нарастить экспорт яиц в торговые сети РФ. Вице-премьер Серик Жумангарин поручил профильному министерству рассмотреть этот вопрос.
По его словам, производители готовы увеличить поставки, если будет такая возможность. При этом Жумангарин подчеркнул, что в вопросах продовольственной безопасности нужна гибкость.
За 11 месяцев прошлого года Казахстан экспортировал около 187 млн яиц. Основными импортерами стали Россия, Афганистан и Киргизия.
Астана, Зоя Осколкова
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