ФАС уличила костромские компании в завышении цен на яйца

Семь производителей в Костромской области одновременно подняли цены на яйца, хотя себестоимость продукта осталась прежней. ФАС обвинила их в нарушении Закона о защите конкуренции.

Межрегиональное управление ФАС по Ярославской и Костромской областям изучило рынок и материалы прокурорских проверок и выявило необоснованный рост цен на куриные яйца. Одновременно подорожала продукция ЗАО «Птицефабрика Буйская», ЗАО «Галичское» по птицеводству», ЗАО «Птицефабрика Костромская», ЗАО ПХ «Нерехтское», ЗАО «Птицефабрика Островская», ЗАО «Птицефабрика Сусанинская», ООО «Птицевод».

«В сентябре-декабре 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 18,84% до 107% при отсутствии каких-либо внешних факторов. Управление возбудило дело по п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции», – говорится в заявлении ведомства.

По версии ФАС, компании договорились держать цены на одном уровне. Теперь производителям грозят оборотные штрафы.

В конце декабря 2023 года ФАС в Волгоградской области возбудила дело по признакам картельного соглашения между производителями куриных яиц. Компании в течение месяца повысили цены на 45%-100%.

Кострома, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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