Против производителей яиц возбуждено дело

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) в Волгоградской области в среду, 27 декабря, возбудила дело против производителей куриных яиц по признакам картельного соглашения.

В сообщении, распространенном ведомством, в частности, говорится: «Волгоградское УФАС России выявило одновременное повышение цен на куриные яйца со стороны ООО «Городищенская птицефабрика», АО «Птицефабрика «Волжская», АО «Агрофирма «Восток» и ОАО «Степное». В декабре 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 45% до 100% на куриные яйца в сравнении с октябрем. В отношении производителей возбуждено дело по признакам заключения картельного соглашения. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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