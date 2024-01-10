Дешевле не станет: россиян призвали не ждать снижения цен на яйца

Поставки куриных яиц из-за рубежа не приведут к снижению цен. Такое мнение высказала гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева в беседе с «Парламентской газетой».

По ее словам, объем завозной продукции слишком мал, чтобы серьезно повлиять на ситуацию на рынке. Глава Росптицесоюза обратила внимание на то, что добиться ограничения торговых наценок не удалось.

«Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены – 110-125 рублей за десяток – абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта», – отметила Бобылева.

Гендиректор Росптицесоюза уточнила, что сегодня отпускная цена яиц у производителей по долгосрочным договорам составляет порядка 95-105 рублей. Все остальное – это расходы розничных сетей и неизбежная торговая наценка, указала эксперт.

По ее мнению, импортные поставки при заявленных объемах никакой роли в ценообразовании не сыграют и позитивного эффекта не принесут. «Кроме того, по имеющейся у нас информации, закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент установлены не ниже, чем на продукцию наших, отечественных производителей», – пояснила она.

Ранее в Росптицесоюзе заявляли, что запланированные объемы зарубежных поставок в 1,2 млрд штук яиц при общем объеме годового производства в России в 45 млрд штук рынку ничего не дадут и не окажут влияние на ценообразование.

Глава Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин согласился с этой позицией. «Закупочная стоимость импортных яиц никак не может быть меньше закупочной стоимости отечественных. Особенно если брать, например, яйца из Турции. Даже в силу логистики никакого снижения цены ждать не стоит», – заявил парламентарий изданию. По его словам, небольшого сезонного снижения стоимости яиц можно ожидать в мае, когда закончится Великий пост и снизится массовый спрос.

Парламентарий назвал единственным выходом из ситуации законодательное ограничение торговой наценки на социально значимые товары. Он напомнил, что соответствующий законопроект депутаты вносили в Госдуму полтора года назад. Предлагалось установить верхнюю планку наценки в 10%. Однако, по словам Кашина, до сих пор никакого движения по этой инициативе нет.

По данным Росстата, за 11 месяцев прошлого года цены на куриные яйца в целом по России выросли на 36,5%. Как сообщал «Новый День», Крым стал в России лидером по росту стоимости. С 1 января по 1 ноября текущего года этот продукт в республике подорожал более чем на 68%. В пятерку регионов с самым высоким ростом цен на яйца также вошли Пензенская, Псковская, Кемеровская области и Кабардино-Балкария.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов инициировал проверку деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этой продукции из-за значительного роста цен на пищевые яйца.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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