Генпрокурор РФ инициировал проверку из-за роста цен на куриные яйца

В России по поручению Генерального прокурора Игоря Краснова организованы проверки по пресечению нарушений при ценообразовании. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40 %», – уточнили в Генпрокуратуре.

Предполагается, что по итогам проверок по всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен.

Ранее сообщалось. что в регионах России стоимость куриных яиц увеличилась почти на треть. В частности, с начала текущего года стоимость куриных яиц в Крыму выросла к середине ноября более чем на 30% и сейчас достигает 150 рублей за десяток. В Севастополе – 160 рублей, и к Новому году возможно подорожание до 200 рублей.

На Урале куриные яйца также дорожают даже после преодоления 100-рублевой отметки. По сообщению Свердловскстата, за последнюю неделю средняя стоимость этого продукта поднялась еще на 2,93% и достигла 104,26 рубля за десяток. При этом в магазинах встречаются ценники и в 112, 125 и даже 150 рублей. Летом качественные яйца С0 вполне можно было купить за 80 рублей.

По данным Росстата, стоимость куриных яиц в РФ выросла в октябре на 13,1% по сравнению с сентябрем. С начала года они подорожали на 18,6%. Самый большой рост цен за десяток яиц зафиксирован в Приморье, где товар предлагают по цене 190 рублей, а на рынке домашние яйца могут стоить 200 рублей.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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