Свердловскстат: яйца стали еще дороже, сахар подешевел

Куриные яйца на Урале продолжают дорожать даже после преодоления 100-рублевой отметки.

По сообщению Свердловскстата, за последнюю неделю средняя стоимость этого продукта поднялась еще на 2,93% и достигла 104,26 рубля за десяток. При этом в магазинах встречаются ценники и в 112, 125 и даже 150 рублей. Летом качественные яйца С0 вполне можно было купить за 80 рублей.

Эта тема так волнует свердловчан, что они подняли ее на прямой линии с губернатором. Евгений Куйвашев ответил, что тому есть объективные причины: дорожает газ, производство. Но добавил: «Что касается яиц, мы встречались с «Магнитом» и «Пятерочкой» и другими сетями, чтобы наценка была самой минимальной, продавать почти по себестоимости. Мы понимаем, что в убыток никто работать не сможет. За сколько яйцо будет произведено – за столько и будет продаваться в магазине».

Кроме яиц за неделю серьезно подорожали свежие огурцы – в среднем со 127 до 137 руб./кг. Немного дороже стали копченая колбаса, печенье, вермишель, макароны, сливочное масло, сметана, творог. Сахар, напротив, стал стоить немного дешевле – около 69,5 руб./кг.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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