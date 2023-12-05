Губернатор рассказал, почему яйца продаются по 150 рублей

Губернатор Свердловской области рассказал, почему в России яйца стоят по 150 рублей. К нему с тревожным вопросом на тему ценообразования в ходе прямой линии обратились жители Свердловской области.

«Видел яйца по 150 рублей», – ответил Евгений Куйвашев. И продолжил: «Есть объективные причины – дорожает газ, производство. По яйцу, мясу птицы, свинине, овощам открытого грунта обеспечиваем мы себя сами. По овощам закрытого грунта на 50% обеспечиваем себя сами, по молоку прирастаем. Активно развивается переработка сельскохозяйственной продукции, налажены поставки в другие регионы… Что касается яиц, мы встречались с «Магнитом» и «Пятерочкой» и другими сетями, чтобы наценка была самой минимальной, продавать почти по себестоимости. Мы понимаем, что в убыток никто работать не сможет. За сколько яйцо будет произведено – за столько и будет продаваться в магазине».

Екатеринбург, Елена Васильева

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