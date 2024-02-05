Уральские курицы стали больше нестись, а коровы – давать молока

В 2023 году в хозяйствах Свердловской области курицы снесли больше яиц, а коровы дали больше молока, чем в 2022-м. Об этом сообщает региональное управление статистики.

Так, средняя яйценоскость одной курицы-несушки составила 338 штук против 336, а надой молока на одну корову увеличился с 8686 кг в 2022 году до 9297 кг в 2023-м.

Всего за год в хозяйствах всех категорий произвели 875,5 тыс. тонн молока (103,5% к 202 году) и 1 млрд 642,3 млн куриных яиц (101,6%).

Уральские производители сельхозпродукции за год продали 230,3 тыс. тонн мяса скота и птицы в живом весе (81,6% к уровню 2022 г.), 801,8 тыс. тонн молока (107,2%), 1 млрд 464,1 млн яиц (99,8%), 123,2 тыс. тонн картофеля (109,8%).

Добавим, рост цен на куриные яйца, наблюдавшийся во второй половине 2023 года, не обошел стороной Свердловскую область.

5 декабря на прямой линии губернатор Евгений Куйвашев признал, что сам видел в магазинах яйца по 150 рублей, и добавил: «Есть объективные причины – дорожает газ, производство. По яйцу, мясу птицы, свинине, овощам открытого грунта обеспечиваем мы себя сами» .

После окончания новогодних каникул цена на яйца начала понемногу спадать. К 2 февраля она снизилась в среднем с 124 до 120 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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