За неделю яйца стали дороже еще на 4,5%

Рост стоимости куриных яиц в Свердловской области продолжается, несмотря на заверения губернатора Евгения Куйвашева, что он договорился с торговыми сетями о сдерживании цен.

По данным Свердловскстата, на этой неделе средняя цена десятка яиц поднялась на 4,47% и составила 108,92 рубля. На маркетплейсах яйца категории С1 можно найти за 90 рублей, С0 – от 93 рублей, но таких предложений не очень много, чаще встречаются цены в 115, 120, 125 рублей.

Как уже сообщал «Новый День», во время прямой линии губернатор Евгений Куйвашев заявил: «Мы встречались с «Магнитом» и «Пятерочкой» и другими сетями, чтобы наценка была самой минимальной, продавать почти по себестоимости. Мы понимаем, что в убыток никто работать не сможет. За сколько яйцо будет произведено – за столько и будет продаваться в магазине».

Добавим, накануне стало известно, что обеспечить Россию дешевыми яйцами готовы производители из Турции. Минсельхоз уверен, что в ближайшее время цены на столовые яйца перестанут расти. С рядом стран также ведутся переговоры об увеличении поставок. «Уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики», – сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее Россия обнулила импортные пошлины на куриные яйца с 1 января по 30 июня 2024 года. Поставщики из Турции, Азербайджана и других близлежащих государств смогут ввезти более 1,2 млрд яиц.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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