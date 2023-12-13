Кабмин России одобрил обнуление пошлин на импортные яйца

Правительство России концептуально поддержало обнуление импортных пошлин на куриные яйца. Мера будет действовать с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года. Ранее с инициативой об обнулении ввозной пошлины выступил Минсельхоз России из-за резкого роста цен на яйца. В ведомстве рассчитывают, что ценовая динамика стабилизируется в течение ближайшего месяца. Об этом сообщают «Известия».

После вступления в силу решения поставщики смогут ввезти более 1,2 миллиарда яиц. Льгота будет предоставляться при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, уточнили в пресс-службе Минэкономразвития. Поставки будут осуществляться из дружественных стран – Турции, Азербайджана и других близлежащих государств.

Источник на рынке, который участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен на яйца, сообщил изданию, что власти нацелены сформировать на внутреннем рынке достаточное предложение яиц, чтобы сбить цены. Согласно данным ФАС, за последний год стоимость яиц в рознице выросла более чем на 40%.

Сейчас размер ввозной пошлины на пищевое яйцо составляет около 15% от стоимости продукции, уточнили в Минэкономразвития. Решение об обнуление импортной пошлины «поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения», – полагают в ведомстве.

Решение об обнулении импортных пошлин на яйца – оперативная мера для того, чтобы насытить внутренний рынок, заявили в Минсельхозе. Там отметили, что уже идут переговоры с дружественными странами об увеличении поставок этой продукции. Так, до конца текущей недели в Россию поступят первые партии из Азербайджана, а в ближайшее время – из Турции.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов инициировал проверку деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этой продукции из-за значительного роста цен на пищевые яйца.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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