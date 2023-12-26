Производителей в четырех регионах накажут за необоснованный рост цен на яйца

Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое управления Федеральной антимонопольной службы выявили нарушения закона о защите конкуренции в действиях нескольких производителей яиц. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
Так в Кемеровской области две птицефабрики, которые занимают доминирующее положение на региональном рынке, в октябре повысили оптово-отпускные цены на куриные яйца от 31% до 40% по сравнению с сентябрем. Предпосылок для этого не было – средневзвешенная себестоимость продукции снижалась. «Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам злоупотребления доминирующим положением», – говорится в сообщении.
Кроме того, признаки картельного соглашения были выявлены в Воронежской области: четыре компании повысили цены от 16% до 37%.
Похожая ситуация наблюдалась в Донецкой народной республике, там четыре птицефабрики в октябре стали продавать свою продукцию на 9-24% дороже.
В Ивановской области отпускные цены двух предприятий единовременно выросли на 18-23%.
УФАС возбудили дела в отношении компаний по признакам картельных соглашений. Участникам сговоров грозят оборотные штрафы.
Москва, Зоя Осколкова
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