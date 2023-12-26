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Вторник, 26 декабря 2023, 10:59 мск

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Производителей в четырех регионах накажут за необоснованный рост цен на яйца

Кемеровское, Воронежское, Ивановское и Донецкое управления Федеральной антимонопольной службы выявили нарушения закона о защите конкуренции в действиях нескольких производителей яиц. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Так в Кемеровской области две птицефабрики, которые занимают доминирующее положение на региональном рынке, в октябре повысили оптово-отпускные цены на куриные яйца от 31% до 40% по сравнению с сентябрем. Предпосылок для этого не было – средневзвешенная себестоимость продукции снижалась. «Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам злоупотребления доминирующим положением», – говорится в сообщении.

Кроме того, признаки картельного соглашения были выявлены в Воронежской области: четыре компании повысили цены от 16% до 37%.

Похожая ситуация наблюдалась в Донецкой народной республике, там четыре птицефабрики в октябре стали продавать свою продукцию на 9-24% дороже.

В Ивановской области отпускные цены двух предприятий единовременно выросли на 18-23%.

УФАС возбудили дела в отношении компаний по признакам картельных соглашений. Участникам сговоров грозят оборотные штрафы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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