Цены на яйца достигли 10-летнего рекорда

Средняя цена десятка яиц в рознице достигла 121,8 рубля и стала рекордной за последние 10 лет, сообщил замглавы правления «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

По его данным, цены на сетевых биржевых торгах поднялись выше из-за меньших объемов предложения на рынке. Летом была обратная ситуация, и сети вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости. Леонов отметил, что это частично стало причиной нынешнего дефицита и скачка цен.

«Средняя розничная цена десятка яиц в России на неделе с 11 по 17 декабря составила 121,8 рубля. Текущий уровень цен является рекордным за последние 10 лет, начиная с 2013 года. Однако уже после Нового года мы можем наблюдать снижение цен», – цитирует специалиста агентство «Прайм».

Он уверен, что начало поставок из-за границы окажет давление на цены, и цифры пойдут вниз.

Уже 21 турецкая компания получила одобрение на поставки яиц в Россию, три начали поставки. В Минсельхозе РФ спрогнозировали скорую стабилизацию цен.

Жители Крыма сообщили, что в некоторых торговых точках цена на яйца категории С2 доходит до 150 рублей, категории С0 – 230 рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube