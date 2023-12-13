Турция начала поставки яиц в Россию

Турецкие производители готовы полностью обеспечить Россию столовыми яйцами, и поставки уже начались, заявил глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон. В Минсельхозе РФ спрогнозировали скорую стабилизацию цен.

«Готовы обеспечить потребности в полном объеме. В целом 21 турецкая компания получила одобрение на поставки яиц в Россию, три уже начали поставки», – сказал Афйон в беседе с РИА Новости.

Он не уточнил, какие объемы поставок запланированы. Но Минсельхоз уверен, что в ближайшее время цены на столовые яйца перестанут расти. С рядом стран также ведутся переговоры об увеличении поставок.

«Уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики», – сообщили в пресс-службе министерства.

Россия обнулила импортные пошлины на куриные яйца с 1 января по 30 июня 2024 года. Поставщики из Турции, Азербайджана и других близлежащих государств смогут ввезти более 1,2 млрд яиц.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube