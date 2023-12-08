Правительство «просыпается»: ФАС готовит санкции за необоснованный рост цен на продукты

В России планируют ввести запрет до конца 2024 года на экономически необоснованные цены на продукты. Такой законопроект внесла в правительство Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В частности, ведомство предлагает внести поправки в закон о защите конкуренции, которые предполагают ответственность за резкий рост цены на 30% в течение 60 дней, которую нельзя объяснить экономическими факторами. Планируется, что перечень регулируемых товаров будет установлен правительством. Принимать решение о необоснованном повышении стоимости ФАС будет на основе данных Минэкономразвития.

«Причиной роста цен на товары в ряде случаев служит недобросовестное поведение участников рынков, которые ведут спекулятивную политику в отношении потребителей», – приводят «Известия» цитату из пояснительной записки к законопроекту.

Отмечается, что при выявлении признаков нарушения компания получит предупреждение, а в случае отказа понижать цену, будет грозить возбуждение дела. Согласно поправкам в КоАП, предусматриваются штрафы до 0,03% суммы выручки от реализации товара – это не менее 50 тысяч рублей.

В Институте развития предпринимательства и экономики главной новацией законопроекта назвали легализацию понятия «экономически необоснованная цена», что существенно расширяет возможности вмешательства регуляторов в ценообразование по всей товаропроводящей цепочке, и может вызвать увеличение числа проверок ритейлеров.

В ассоциации «Руспродсоюз» основным риском назвали возможность привлечь крупную компанию к ответственности без необходимости доказывать дополнительный состав. В качестве примера там привели товары с глубокими скидками в 30-40%, которые составляют основные продажи, предположив, что к ответственности можно привлечь любое предприятие, приложив накладные одного юридического лица на аналогичный товар по акции и без скидки.

По данным Росстата за октябрь, за год цена куриных яиц выросла на 23,8%, мяса птицы свежего – на 22%, замороженного – на 26,8%. Бизнес объяснил это ростом цен на топливо, а также ростом накладных расходов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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