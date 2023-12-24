В Россию поступила вторая партия куриных яиц из Азербайджана

В Россию поступила вторая партия азербайджанских столовых яиц. Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, ввезено 18 тонн (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории РФ.

Первая поставка азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тысяч штук) состоялась 19 декабря.

Решение об открытии российского рынка для экспорта пищевого яйца было принято на фоне повышения цен на этот вид продукции внутри страны. Общий объем поставок может составить 1,2 млрд штук.

В некоторых регионах яйца подорожали почти в два раза – до 200 рублей. При этом, как сообщал «Новый День», Крым стал в России лидером по росту стоимости. С 1 января по 1 ноября текущего года это продукт в республике увеличился в цене более чем на 68%. В пятерку регионов с самым высоким ростом также вошли Пензенская, Псковская, Кемеровская области и Кабардино-Балкария.

В среднем по России цены выросли на 36,5%.

Стабилизации цен на яйца Минсельхоз России ожидает после нового года.

Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов инициировал проверку деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этой продукции из-за значительного роста цен на пищевые яйца.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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