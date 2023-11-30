Свердловскстат: средняя цена на яйца превысила 100 рублей

В Свердловской области несколько недель растут в цене куриные яйца. Даже по официальным данным стоимость десятка уже превысила 100 рублей.

Как сообщает Свердловскстат, за неделю средняя стоимость яиц в регионе выросла на 3,3% и составила 101,27 рубля. При этом в магазинах встречаются ценники и на 112, 125 и даже на 149 рублей. Летом качественные яйца С0 вполне можно было купить за 80 рублей.

Кроме яиц, дорожают некоторые виды овощей. Например, средняя стоимость 1 кг свежих огурцов за неделю выросла на 3,87% и составила 127,58 рубля. Килограмм помидоров стоит в среднем 207 рублей, свеклы – 32,10. До 127 рублей за 1 кг подорожали свежие яблоки. По-прежнему дешев картофель – около 20 рублей за 1 кг.

Напомним, на этой неделе глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что отпускные цены на большинство социально значимых продуктов в 2023 году колебались в рамках общей инфляции. Некоторые категории продуктов подорожали заметнее других, но власти уже подготовили комплекс мер для разрядки ситуации. «Динамика отпускных цен на большую часть социально значимых продуктов в этом году ниже инфляции. В частности, это зерновая и молочная группы, подсолнечное масло, крупы, макаронные изделия и картофель», – приводит слова министра ТАСС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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