Рост цен на социально значимые продукты не превысил инфляцию – Минсельхоз

Отпускные цены на большинство социально значимых продуктов в 2023 году колебались в рамках общей инфляции, заверил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Некоторые категории продуктов подорожали заметнее других, но власти уже подготовили комплекс мер для разрядки ситуации.

Высокий урожай и показатели по другим производствам в сфере сельского хозяйства помогают сохранять ситуацию стабильной, пояснил Патрушев.

«Динамика отпускных цен на большую часть социально значимых продуктов в этом году ниже инфляции. В частности, это зерновая и молочная группы, подсолнечное масло, крупы, макаронные изделия и картофель», – приводит слова министра ТАСС.

По мнению Патрушева, в некоторых категориях товаров цены росли быстрее, но на то были объективные причины. Заметнее всего подорожали яйца и куриное мясо. Правительство уже подготовило комплекс мер, чтобы поддержать производителей и помочь им нарастить предложение на внутреннем рынке.

«Это позволит стабилизировать ситуацию и сохранить доступность продукции для потребителей», – заверил глава Минсельхоза.

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов признал, что реальная и официальная инфляция в России отличаются в разы. Так называемый индекс оливье, по версии Росстата, подорожал на 6% за год. Независимые аналитики оценили рост цен на необходимые для салата продукты в 45%.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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