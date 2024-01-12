Крымчане вновь начали выкладывать в соцсетях ценники на куриные яйца

Крымчане вновь начали выкладывать в соцсетях фотографии ценников на куриные яйца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в числе прочего оказался ценник из одного магазина в Керчи, где десяток яиц категории С0 предлагают купить «по акции» за 202 рубля.

«10 января покупали десяток С1 за 190 рублей. Севастополь». «У нас в Евпатории от 140.00 и выше...», – комментируют фото крымчане.

Напомним, по росту цен на куриные яйца Крым занял в России первое место: с декабря 2022 по декабрь 2023 года подорожание составило 0 68%.

Эксперты считают, что в текущем году рост цен продолжится: «В России употребляют 42 млрд штук яиц в год. Мы пытаемся «вылечить» ситуацию путем ввоза из Турции, Азербайджана, Ирана и Белоруссии 2 – 3 млн яиц, – заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Такой объем не сможет оказывать долгосрочного влияния на сдерживание цен. Монополисты возьмут паузу, и спустя некоторое время цены продолжат рост».

При этом, в Крым никаких импортных яиц вообще не завозили.

Как сообщили в Минпроме РК, ретейлеры еще только рассматривают предложения поставщиков из Турции и Азербайджана. Когда начнутся поставки и буду ли они вообще, в ведомстве не уточняют.



Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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