Компенсацию за ураган получат менее половины заявивших об ущербе крымчан

Компенсацию ущерба, нанесенного ноябрьским ураганом, получат менее половины подавших заявление крымчан.

«На сегодняшний день компенсационные выплаты получили 77 тысяч человек, еще более 100 тысяч получат единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, – сообщил он. – Как и обещали, средства будут перечислены в полном объеме до середины февраля в соответствии с федеральным законодательством».

Между тем, как уже сообщал «Новый День», к 10 января заявления на компенсацию подали порядка 495 тысяч крымчан. Исходя из слов Аксенова, выплаты получат 177 тысяч, то есть менее 40% от заявившихся. Возможно, их число подрастет, но, судя по всему, незначительно.

«Продолжаем работу с обращениями от крымчан, которым было ранее отказано в выплате по той или иной причине. Вместе с председателем Совета министров РК Юрием Гоцанюком ежедневно рассматриваем все спорные вопросы по каждому из муниципалитетов. Наиболее часто обращаются граждане, у которых место фактического проживания отличается от адреса регистрации. В основном, такая проблема наблюдается в садовых товариществах Симферопольского и Сакского районов. Остальные обращения отрабатывают главы администраций – все коллеги доложили, что вышли на места и прояснили ситуацию с заявителями», – рассказал Аксенов. Из чего можно сделать вывод, что решения уже приняты.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube