Бывшего заместителя главы Евпатории отправили в колонию строго режима

Бывшего заместителя главы Евпатории Кирилла Вавренюка признали виновным в получении взяток.

Как уже сообщал «Новый День», экс-чиновника задержали в ноябре 2020 года. По версии следствия, весной 2018 года он получил «объект капитального строительства» за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане, а также передачу этого участка (площадью 8 тыс квадратных метров) в аренду без торгов. Кроме того, бывшего вице-мэра обвиняли в том, что он помог получить родственникам (по другой версии – знакомым) квартиру из фонда для маолимущих, хотя они к этой категории не относились.

Вавренюк все обвинения отрицал и заявлял, что его оговорили друзья его бывшего начальника (по всей видимости, экс-мэра Евпатории Андрея Филонова, по делу которого Вавренюк давал показания), а реальных «доказательств по делу нет и быть не может».

Однако суд встал на сторону обвинения и приговорил Вавренюка к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, после этого он в течение 6 лет не сможет занимать должности на госслужбе.

Его коллега Евгений Локайц, по версии следствия, участвовавший в схемах, получил 5 лет строгого режима и запрет на административно-хозяйственную деятельность на 2 года.

Юрист Иван Сердюк, выступавший в роли посредника, приговорен к 7 годам лишения свободы и запрету на оказание юридических услуг в течение 5 лет.

Евпатория, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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