В Симферополе закупают продукты для детсадов по ценам выше рыночных

Мэрия Симферополя объявила закупку продуктов для детских садов – цены удивляют.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферополе, как и в других городах Крыма, постановлением Совмина установлен максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в детском саду в 2024 году – 132 рубля в день.

94% (124 рубля) от платы будет тратиться на питание детей. В прошлом году эта сумма составляла 117 рублей, то есть общее подорожание примерно соответствует официально объявленной продуктовой инфляции в 7,9%.

Но с куриными яйцами вышла отдельная история. За 11 месяцев прошлого Крым поставил всероссийский рекорд – рост цен на этот продукт превысил 60%.

Сегодня на рынках Симферополя десяток яиц крымского производства стоят около 170 рублей. В местных торговых сетях (возможна доставка) предлагают яйца категории С1 по 160 рублей.

Но департамент муниципального заказа крымской столицы объявил о закупке куриных яиц для детсадов по 18 рублей 80 копеек за штуку, то есть дороже магазинных на 28 рублей за десяток. Общая сумма закупки по такой цене составит 1 млн 14 тысяч рублей.

Яблоки, кстати сказать, чиновники мэрии тоже закупают по цене дороже магазинной: в рознице – в среднем 89 рублей за килограмм, в муниципальной закупке – по 94,25 рублей. Если разницу умножить на объем закупки, получится 387 тысяч рублей.

Суммы переплат в масштабах города, возможно, небольшие, но при таких методах закупок детсады могут резонно заявить о необходимости увеличения родительской части оплаты питания.

Симферополь, Ольга Картошина

© 2024, РИА «Новый День»

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