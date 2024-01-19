Ялтинской киностудии нашли очередного инвестора

Ялтинской киностудии нашли инвестора – о готовности соответствующего пакета документов сообщила директор ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» Светлана Косарич.

Как уже сообщал «Новый День», в начала ХХ века крупный российский кинопредприниматель Александр Ханжонков купил участок земли на Аутской улице в Ялте и в 1916 году закончил там строительство павильона с раздвижными стенами. В 1917 году в Ялте появилась уже целая кинофабрика, где одновременно снимались несколько фильмов.

В первые годы советской власти ялтинской фабрике сначала отвели подсобную роль в работе «над натурой» в составе Всеукраинского фотокиноуправления, а затем – технической базы «Союздетфильма». Во время Великой Отечественной войны киностудию разрушили, а после – восстановили. В 1957 году она была преобразована в «Ялтинскую киностудию художественных фильмов».

Именно здесь снимались такие известные картины как «Человек-амфибия», «Кавказская пленница», «Остров сокровищ», «Дети капитана Гранта», «Пираты ХХ века», «Человек с бульвара Капуцинов».

В 2000 году было создано российско-украинское предприятие ЗАО «Ялтинская киностудия». В 2003 году ЗАО «Ялтинская киностудия» полностью перешло в собственность российской компании «ПоликомВест», которая в 2005 году продала комплекс строений на улице Севастопольской украинской фирме «Розбудова-Град». Оборудование и прочее имущество киностудии перевезли на улицу Мухиной. Именно там снимались фильмы «Водитель для Веры», «Обитаемый остров», «Дом Солнца».

Между тем, новый собственник участка на Севастопольской – в двух шагах от набережной имени Ленина – решил построить там киноконцертный комплекс с гостиницей. Но не построил.

Киностудия тоже долго не протянула: в 2011 году от коллектива в 450 специалистов осталось 23 человека, 17 из которых – сторожа.

После возвращения Крыма в состав России власти РК национализировали киностудию, потом долго судились с украинскими собственниками участка на Севастопольской. Возрождать киностудию собирались сначала Никита Михалков, потом Михаил Пореченков. Первый отказался от идеи без публичных объяснений, второй заявил, что планы разбились о проблемы с землей.

И вот объявился новый инвестор. Кто – не говорят, лишь уточняют, что это один крупных российских банков. Так же пока не ясно, в какую из двух площадок собираются вкладывать деньги.

В «Крымском киномедиацентре» надеются, что в Ялте появится современный центр, способный обеспечить весь киносъемочный процесс.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube