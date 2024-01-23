Зеленский лишает украинского гражданства всех жителей Крыма и Донбасса

Закон о множественном гражданстве, накануне внесенный в Верховную Раду президентом Украины, при ближайшем рассмотрении оказался не таким передовым, как заявлял Владимир Зеленский. Он больше ставит ограничений, чем дает возможностей.

Напомним, 22 января он заявил: «Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства и позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира». Оказалось, что далеко не всем: украинский паспорт не смогут получить многие выходцы из СССР. Кроме того, закон автоматически лишает гражданства всех жителей Крыма, Севастополя и Донбасса.

Документ опубликован на сайте Верховной Рады.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гражданство Украины в упрощенном порядке обещают дать тем, кто сегодня имеет паспорта Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Норвегии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Японии.

Они смогут получить украинское гражданство, просто подписав декларацию о том, что признают себя гражданами Украины, и обязательства об отказе от своего первого гражданства в течение 2 лет. Но в течение последующих 3 лет им придется сдать экзамены на знание Конституции и истории Украины, а также на владение украинским языком.

В упрощенном порядке гражданство Украины смогут получить и те, кто проходили военную службу в ВСУ, Нацгвардии, Спецслужбе транспорта, а также имеющие особые заслуги перед Украиной.

Отметим, что второй по численности в мире считается украинская диаспора в Бразилии, где проживает более 1 млн выходцев из Украины, четвертая – в Казахстане (более 330 тысяч), пятая – в Аргентине (более 300 тысяч). Но ни эти люди, ни их потомки не могут рассчитывать на получение гражданства в упрощенном порядке.

Хотя, если учесть, что через 2 года после получения гражданства у неофита должен остаться только один паспорт – украинский, вряд ли в этих странах найдется много желающих.

Украинцы, получившие российские паспорта, а также паспорта других стран, признанных Украиной агрессором, лишаются гражданства и возможности его получить. То есть Киев перестает считать своими гражданами всех жителей Крыма, Севастополя и Донбасса. Аналогичная норма действует в отношении тех, кто проходил военную службу в армиях государств, признанных Украиной агрессором, а также тех, кто вовремя не сдаст экзамен по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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