Планировать застройку уникальной крымской территории поручили недавно созданному проектировщику

Планировкой территории для будущей застройки уникальной Канаки займется проектировщик, связанный с министерством строительства и ЖКХ Республики Татарстан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Южном берегу Крыма сохранился малоосвоенный участок – Канакская балка. Эту местность признали памятником природы еще в 1947 году, но ботанический заказник республиканского значения «Канака» узаконили в 1987. Его площадь составила 160 га, на его территории расположена реликтовая роща из вековых можжевельников и древнейших фисташковых деревьев.

Заповедник и курорт «Канакская балка» находится в 30 км от Алушты и в 35 км от Судака, в 11 км к востоку от села Рыбачье. Неподалеку, выше трассы Алушта – Судак, расположено село Приветное, но Канака – отдельный населенный пункт, относящийся к Алуште.

Это единственное место на Крымском на полуострове, где нет частного сектора и жилых зданий местного населения. Все капитальные постройки – это дачи, мини-отели, базы отдыха и пансионаты. Лесистая балка спускается к морю, где на два километра простирается прекрасный галечный пляж с чистейшей водой – пока в него не впадает местная канализация.

Но «наверху» решили, что бескорыстная прелесть этой местности далее неуместна, природа должна приносить деньги. В 2022 году из Москвы пришел проект распоряжения Правительства РФ о комплексном развитии территории нежилой застройки в селе Приветное городского округа Алушта Республики Крым общей площадью 480,6 га.

Крымский Совмин в первый же рабочий день 2023 года его поддержал: «Согласовать проект решения о комплексном развитии… на основании письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2022 года No 69181-АЛ/12». К концу года проект превратился в распоряжение Правительства РФ № 3549-р.

Комментируя этот документ, зампред Правительства Марат Хуснуллин уточнил: «Планируется построить комфортное жилье, гостиницы, больничный комплекс с родильным домом, школу, детские сады, развлекательный комплекс, объекты быстрого питания и уличной торговли. Он поможет создать комфортные условия для жизни граждан, изменить облик южного побережья региона и увеличить туристический поток».

Стало известно, что в границы территории, подлежащей развитию, войдут 22 земельных участка. На них планируется построить или реконструировать объекты общей площадью более 3,2 млн кв метров. Из них 1,2 млн кв метров составят нежилые объекты, в том числе социальные – более 100 тыс кв метров. Еще 1,9 млн «квадратов» будут предназначены под жилую застройку.

Ограничения: плотность застройки территории, подлежащей комплексному развитию, – не более 25 тыс кв метров на гектар. Максимально допустимый уровень жилищной обеспеченности территории, подлежащей комплексному развитию, – 50 «квадратов» общей площади квартиры на человека. То есть, супердорогие просторные апартаменты обещают не строить.

Предельный срок реализации решения о комплексном развитии – 31 декабря 2032 года.

В администрации Алушты идею развития Канаки представили по-другому. Вроде бы речь идет не о сплошной коммерческой застройке громадной площади, а о размещения квартала индивидуального жилищного строительства для предоставления земельных участков льготным категориям граждан в селе Приветное. Глава муниципального образования Алушты Борис Егоров издал такое распоряжение № 119-р 7 ноября 2023 года.

В тексте постановления Правительства прямо сказано: проект развития «реализуется Обществом с ограниченной ответственностью «РНКБ Развитие».

Нетрудно догадаться, кто этот счастливчик, если учесть, что «Российский Национальный коммерческий банк» (РНКБ) в марте 2023 года вошел в структуру ВТБ. И ровно тогда же в Москве, в Хамовниках, было зарегистрировано ООО «РНКБ Развитие» для осуществления капиталовложений в уставные капиталы, венчурного инвестирования, в том числе посредством инвестиционных компаний.

Его учредителями являются созданная Правительством РФ Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» (51%) и ПАО РНКБ (49%). Будущий застройщик имеет филиал с офисом в самом центре Симферополя – в 100 метрах от кафедрального Александро-Невского собора.

В «РНКБ Развитие» шестеро сотрудников, но богатые учредители внесли в уставный капитал 1 млрд рублей. Генеральный директор ООО – Марат Гуданаев. Всезнающий интернет, характеризуя его, первым делом сообщает, что он – муж красавицы-актрисы Екатерины Вуличенко.

Учитывая все это, можно предположить, что ВТБ имеет «руку» в Правительстве, и постановление принято в интересах банка.

Но, похоже, Канаку имеет в виду и второй интересант. Перед самым новым годом на сайте госзакупок появились две записи, касающихся ее развития. Первая – объявление о конкурсе «Работы по выполнению геологических, экологических, гидрометеорологических изысканий для разработки документации по планировке территории… в с. Приветное…» стоимостью 20 млн рублей. Вторая – на выполнение работ по разработке градостроительной концепции и документации по планировке территории для того же проекта ценой более 80 млн рублей.

Сроки подачи заявок на участие в конкурсах были очень сжатыми, поскольку выпадали на всероссийские зимние каникулы. Это наталкивает на мысль, что реально в нем могли принять участие только заранее предупрежденные компании.

Так и получилось. К конкурсу допустили только одну заявку. Она, разумеется, и победила. Проект по планировке территории в Приветном за 75 млн руб сделает Институт пространственного планирования Республики Татарстан. Проект разработки территории Канаки – первый в истории этой организации. До сих пор она участвовала в госзакупках только в качестве заказчика.

Институт, который сделает проект застройки Канакской балки, создан в Казани в 2022 году. Штаб-квартиру для института власти Татарстана организовали, выкупив бывший ресторан «Парус» на Кремлевской набережной. Сейчас в институте открыта вакансия «Специалист протокольного отдела» с окладом 75 тыс рублей.

Напомним, Татарстан в последние годы активно и результативно интересуется крымской недвижимостью.

В 2016 году Федерация профсоюзов республики Татарстан купила санаторий «Форос» за 1 млрд 428 млн руб, хотя изначально он оценивался почти в 2,6 млрд руб. Двукратное снижение стоимости крымские чиновники тогда объясняли плачевным состоянием имущественного комплекса и нежеланием крупного бизнеса связываться с санкционными объектами. Позже оказалось, что ФПРТ являлась только оператором сделки, а фактическими покупателями санатория стали ряд крупных компаний Татарстана.

В январе 2021 году в Форосе, на территории ландшафтного парка, основанного в 1834 году, началось строительство детского оздоровительного комплекса. Уничтожение вековых деревьев вызвало протесты крымчан. Тем не менее, принадлежащий Татарстану лагерь «Сэлэт – Ак барс» в Форосе заработал.

Поэтому логично предположить, что проект освоения природы Канакской балки учтет интересы не только ВТБ, но властей Татарстана в Крыму.

Симферополь, Ольга Картошина

© 2024, РИА «Новый День»

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