Совмин Крыма разрешил застройку Форосского парка

Совет министров Крыма разрешил застройку Форосского парка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», опубликовано постановление крымского правительства, перечеркнувшее действовавшее ранее положение «О парке-памятнике «Форосский».

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, с 1 июня на Южном берегу Крыма вступил в силу традиционный запрет на проведение любых строительных работ. Застройщики должен были законсервировать и огородить объекты. Скандалы и протесты местных жителей, вызванные строительством, которое ведется на территории Форосского парка, заставили Аксенова остановился на этой теме отдельно: там работу смогут возобновить только «после выдачи застройщику новых разрешительных документов». Это было в конце апреля.

А через месяц стало ясно, кто и как готовит почвы – в прямом и переносном смысле – под эти новые разрешительные документы. 31 мая правительство Крым приняло постановление №313 «Об изменении режима особой охраны Парка – памятника садово-паркового искусства регионального значения Республики Крым «Форосский».

Документ вносит изменения в принятое в феврале 2017 года Положение о парке-памятнике «Форосский». В том, старом документе говорилось, что на территории парка «запрещается любая деятельность, не связанная с выполнением возложенных на него задач и угрожающая его сохранению».

Там же содержалась общая информация: площадь парка составляет 70 га, Парк находится в управлении ООО «Парк Форос» – 60,15 га, КФУ им.Вернадского – 1 га и администрации города Ялта – 8,84 га. Парк создан без изъятия участков, водных и других природных объектов у их владельцев и пользователей.

Эти положения новый документ не изменяет. Он уточняет допустимые правила застройки охраняемой территории.

Первый же пункт нового постановления отменяет старый запрет: «На территории Парка

-памятника садово-паркового искусства «Форосский» разрешить размещение объектов некапитального строительства, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства и линейных объектов…»

Далее в постановлении сказано, что территория парка делится на две зоны: природоохранную и экспозиционную. В природоохранной допускается только охрана природных территорий, научное обеспечение сельского хозяйства, вспомогательные виды разрешенного использования, природно-познавательный туризм и историко-культурная деятельность.

В экспозиционной, кроме этого, допускаются курортная и санаторная деятельность, гостиничное обслуживание.

Для участка с кадастровым номером 90:25:000000:2652 (площадь более 16 га) разрешена санаторная деятельность, допускается размещение зданий, строений, сооружений, их строительство и реконструкция. Там могут располагаться здания, строения, сооружения не более 3 этажей. Но для одного объекта сделано исключение: для здания 90:25:080101:16 допускается реконструкция не более 18 этажей.

Интересный момент: на кадастровый учет это здание поставлено еще 17.10.2014, но информация о нем (внесение стоимости) обновлена 21.04.2020.

Судя по кадастровой базе, это нежилое здание, построенное в 1988 год, площадью 21 тыс 879 кв м.

На участке 90:25:000000:2650 (спускается до уреза воды) разрешено строительство 5- и 9-этажных зданий.

Упомянутые в постановлении совмина участки Форосского парка могут быть застроен на 20% и даже 27%. Участок 90:25:080101:938 площадью 1 тыс 733 кв м разрешено застроить на 40%. Сейчас на спутниковой карте он выглядит зеленым пятном.

Разрешенная постановлением застройка, по мнению авторов документа, не повлечет «за собой снижение экологической ценности данной территории».

Подписал постановление председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Можно предположить, что, опираясь на это постановление Совмина, застройщики Форосского парка к осени получат новые разрешительные документы.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 08.06.21

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