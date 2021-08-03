Что-то затевается: крымская власть снова обратила взор на особо охраняемые природные территории

Крымская власть снова обратила свой взор на особо охраняемые природные территории.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце июля группа депутатов внесла в Госсовет Крыма законопроект «Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым». Авторы поясняют: «Уменьшение площади, изменение границ, в результате которого из ООПТ изымаются территории, не допускается».

Появление законопроекта и комментарии авторов похожи на рекламную акцию в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму. Пока проект находится на рассмотрении в парламентских комитетах и вряд ли будет скоро принят.

Между трем, 23 июля Совмин Крыма издал распоряжение № 939-р. Этим документом правительство внесло в собственное распоряжение от 19 октября 2015 года No 981- р единственную поправку: «пункт 117 признать утратившим силу».

Этот отмененный пункт старого распоряжения касается памятника природы регионального значения Республики Крым «Змеиная пещера». По информации минприроды Крыма, «памятник природы создан с целью охраны и сохранения в природном состоянии ценной в научном, эстетическом отношении одной из самых больших карстовых полостей в крымском предгорье (длина 310 м), разделенной глыбовыми завалами на 3 этажа, соединенными многочисленными вертикальными колодцами».

Отдельным указом главы Крыма Сергея Аксёнова № 134-у в 2019 году была установлена охранная зона памятника природы «Змеиная пещера» площадью 216 тыс 389 кв м (это почти 22 га), там запрещена любая деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы памятника природы.

Находится пещера рядом с Симферополем, туда ведет хорошая дорога. Можно предположить, что таким образом готовится преобразование ее в туристический объект, предмет показа. А своевременная законотворческая инициатива депутатов облегчит кем-то задуманную коммерциализацию.

Почему ожила тема охраны природных территорий? Почему и с чьей подачи совпало по времени обращение двух ветвей крымской власти к ней? РИА «Новый День» попыталось это выяснить, обратившись в ГАУ РКУ Управление ООПТ, созданное в 2015 году для сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

По словам начальника отдела сопровождения научных исследований, анализа и мониторинга биоразнообразия Сергея Уськова, ГАУ РК «УООПТ РК» управляет отнюдь не всеми охраняемыми природными территориями, а преимущественно теми, которые не находятся на землях лесного фонда.

Управление лесными территориями возложено на подведомственные минприроды Крыма учреждения: лесные и лесоохотничьи хозяйства.

На вопрос, пойдет ли на пользу природным территориям превращение их в бизнес-проекты и объекты показа, Сергей Уськов ответил: «На ООПТ это категорически неприемлемо, за исключением объектов, которые созданы с целью создания условий для эффективного развития туризма, отдыха и рекреационной инфраструктуры в природных условиях с соблюдением режима охраны заповедных природных комплексов и объектов. Но в любом случае, деятельность по оказанию услуг, либо, как вы говорите, реализация бизнес-проектов, должна сопровождаться научным заключением, и отсутствием негативного влияния на тот или иной объект».

С памятником природы регионального значения «Змеиная пещера», по словам Уськова, все просто: удаление из перечня ООПТ, управление которыми осуществляет ГАУ РК «УООПТ РК» указанного памятника природы, связано с нормированием в области управления и охраны ООПТ, в данном случае с передачей объекта в ведение ГАУ РК «Симферопольское лесоохотничье хозяйство».

Чиновник сослался на соответствующие распоряжения правительства Крыма и привел в пример арендатора Красной пещеры (Кизил-Коба, в том же Симферопольском районе), который существует, получает прибыль, выполняя природоохранное законодательство.

Итак, особым распоряжением правительства «Змеиную пещеру» – одну из 96-строчного списка – перевели на какое-то особое положение. Другого распоряжения, где отдельно поясняется, кто именно за ней приглядывает теперь, обнаружить не удалось.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 03.08.21

ЕСПЧ рассмотрит иск Медведчука к Зеленскому в приоритетном порядке. / Донбасс готов перейти в контрнаступление по всему фронту – Пушилин. / В июле крымские водохранилища пополнились почти на 2 млн кубов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»