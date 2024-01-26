Арест с конфискацией: в ФСБ уточнили наказание за неправильное пересечения границы Крыма с Херсонской областью

За нарушение правил пересечения границы Крыма с Херсонской областью придется заплатить штраф. Об этом заявили Погрануправления ФСБ России по РК.

Как уже сообщал «Новый День», с 25 января между двумя регионами действует особый режим перемещения.

За его нарушение физическим лицам грозит штраф в размере от 500 до 1 тыс рублей, либо арест на срок до 30 суток; должностным лицам – штраф от 1 тыс до 2 тыс рублей, либо же арест на срок до 30 суток.

Аналогичное наказание предусмотрено за неправильное пересечение границы на автомобиле, но при том могут еще конфисковать автомобиль.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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