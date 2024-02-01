Пенсионерку выселяют из квартиры в центре Ялты – за доверчивость

75-летнюю ялтинку выселяют из квартиры, в которой она прожила 50 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», недвижимость находится в центре курортной столицы Крыма – на улице Пальмиро Тольятти. Женщина планировала завещать квартиру внучке, оставшейся без родителей.

Как-то на работе (она продает билеты на экскурсии) ялтинка познакомилась с приезжей из Армавира. Дама пожаловалась, что не может найти подходящее жилье. Новая знакомая подозрений не вызвала – немолодая, приятная. Женщина сдала ей комнату.

Через некоторое время новая подруга заявила: доллар скоро рухнет, нужно срочно менять купюры. Ялтинка выдала ей около 40 тысяч долларов США (более 3,7 млн рублей), через некоторое время жиличка деньги вернула. Позже выяснилось, что купюры были сувенирными.

Через несколько дней новая знакомая сообщила, что собирается открыть в Ялте пекарню – деньги пришлют из-за границы, но нескоро, а бизнес надо начинать прямо сейчас, иначе будет поздно. Но можно «фиктивно» продать квартиру и вложиться в дело. Пенсионерка согласилась. В качестве залога ей вручили пакет с купюрами, обмотанный пищевой пленкой, сообщив, что там 1,5 тыс долларов (они тоже оказались ненастоящими).

Ялтинка совершила нотариальную сделку купли-продажи квартиры с покупателем, который передал ей 6,5 млн рублей. Получив деньги, женщина отдала их новой знакомой на открытие бизнеса. И через несколько часов поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

Мошенницу задержали, но денег у нее уже не оказалось: пока пенсионерка рассматривала купюры банка приколов и объяснялась с полицией, ушлая «подружка» передала деньги подельнице, которая успела сбежать в Молдавию.

Теперь новый владелец квартиры требует, чтобы пенсионерка освободила помещение – суд о выселении назначен на 6 февраля.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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