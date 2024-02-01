В Крыму снова фиксируют случаи заболевания корью

В Крыму продолжают фиксировать случаи заболевания корью. Об этом сообщила глава управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

Как уже сообщал «Новый День», первый случай за последние 4 года был выявлен в минувшем мае. А по итогам 2023 года в Крыму зафиксирован 21 очаг заболевания, в том числе 6 – в учебных заведениях. Всего заболели 27 крымчан, 24 из них оказались не привиты.

За 2023 год на территории Крыма выявили 21 очаг кори. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская, пишет КИА.

Из 21 очага возгорания болезни, 6 были в учебных заведениях. Всего корью заболело 27 человек. 90 процентов заболевших людей были не привиты. Из тех, кто контактировал с заболевшими (а это около 8 тысяч человек), вакцинацию прошли только 12,5%.

В январе зарегистрировано еще 2 случая – оба заболевших были не привиты.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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