Крымчанин обманул маркетплейс на 16 млн рублей

Житель Симферополя украл у одного из маркетплейсов товары на 16 млн рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, в дежурную часть симферопольского УМВД обратился представитель маркетплейса, заявивший, что обнаружил подозрительный личный кабинет клиента: мужчина получил массу заказов без фактической оплаты.
Полицейские выяснили, что крымчанин воспользовался техническими неполадками у данного интернет-магазина, из-за которых деньги со счетов клиентов фактически не списывались, хотят программа показывала, что оплата прошла.
К слову, неполадки длились довольно долго: крымчанин привязал к личному кабинету пустой банковский счет и в течение месяца получил в 19 пунктах выдачи на территории различных крымских городов около 100 единиц дорогостоящей цифровой техники и принадлежностей к ней на общую сумму более 16 млн рублей.
Что-то из этого он уже успел продать, но большую часть обнаружили у него дома в заводских упаковках.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.
Мужчина заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Симферополь, Лиана Макоба
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