Москва продолжит содержать Севастополь: в 2024 году столица перечислит в городской бюджет 9 млрд, что составит 15% от всех запланированных доходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», половина этих денег будет передана департаменту капитального строительства, еще около 27% – департаменту городского хозяйства. Около 1 млрд заберет департамент по делам губернатора и правительства.

Департаменту образования и науки перепадет менее 250 млн рублей; департаменту здравоохранения – менее 200 млн руб; управлению по делам молодежи – всего 2,5 млн руб.

В числе прочего, деньги должны быть потрачены на восстановление объектов городского хозяйства, приобретение коммунального транспорта и спецтехники, реконструкцию подпорных стен, парков, скверов, набережных, пляжей, объектов монументального искусства, – пишет «Информер», – а также капитальный ремонт помещений для размещения государственных органов и их подведов, на реконструкцию и строительство объектов образования и здравоохранения, поддержку учреждений первичной медико-санитарной помощи.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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