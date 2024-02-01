Аксенов: все спорные вопросы по выплатам компенсаций за шторм должны решить до конца недели

Все спорные вопросы по выплатам единовременной материальной помощи пострадавшим от ноябрьского шторма должны быть решены до конца недели. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на предоставление единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей заявления подали более 503 тысяч крымчан, у которых в результате стихии в ноябре 2023 года отсутствовало электроснабжение более суток подряд.

«Работа по этому направлению продолжается в Сакском, Симферопольском, Бахчисарайском и Белогорском районах, а также в Каменском массиве города Симферополя, – уточнил Аксенов. – На сегодняшний день этот вид выплат назначен более 329,6 тысячам крымчан на общую сумму 3 млрд 330 млн рублей».

По словам главы Крыма, финансовая помощь в размере 50 тысяч рублей назначена 293 гражданам, 100 тысяч рублей – 204 гражданам, на текущий момент выплачено 34,2 млн рублей. В то же время тем, кто не смог подтвердить факт проживания в пострадавшем домовладении или ранее не оформил право собственности, в выплате было отказано. Однако у граждан есть возможность обратиться в судебные органы, чтобы обжаловать отказ.

Все процедуры по компенсационным выплатам необходимо завершить в ближайшее время».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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