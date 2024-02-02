Минувшей ночью вблизи Крыма кружили украинские беспилотники. Об этом пишет военный обозреватель Михаил Звинчук.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в районе севернее мыса Тарханкут и Черноморского было замечено до 7 беспилотных летательных аппаратов и 5 – 6 беспилотных катеров.
Одновременно с этим к берегам Крыма приблизился американский беспилотник RQ-4B.
«Проглядывается желание оценить работу средств противовоздушной обороны и подразделений Черноморского флота, потому что беспилотники то приближаются, то отдаляются от Крыма. Позавчера перед ракетным ударом было что-то похожее», – отмечает обозреватель.
Севастополь, Мирослава Мельник
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