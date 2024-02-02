В Азовском море подростков унесло на льдине

В Ростовской области подростков на льдине унесло в Азовское море.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном главке МЧС России, инцидент произошел вечером 1 января в районе лодочной станции «Михайловская» в Таганрогском заливе. Четверо подростков решили прогуляться по льду, но не учли погодных условий: под их тяжестью лед треснул, а сильный ветер погнал льдину от берега.

Когда на вызов прибыли спасатели, льдину с детьми отнесло уже на 100 метров. Сотрудники МЧС добрались до подростков на катере на воздушной подушке и доставили их на берег. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Ростов, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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